La Polonia è un esempio da imitare Ma l’Ue la critica

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Farà pure parte del tanto stigmatizzato Gruppo di Visegrad, insieme a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Sarà l’unico Paese dell’Unione europea a essersi defilato dall’ultimo accordo sul clima raggiunto dagli altri 26 membri. Minaccerà anche di proseguire per la propria strada, a costo di rompere i legami con Bruxelles. Eppure, a differenza di tante altre nazioni Ue, laraccoglie frutti dolcissimi. E può farlo proprio grazie a questo mix di insofferenza e indisposizione riscontrabile nei suoi rapporti con le istituzioni europee. I polacchi, detto altrimenti, vivono un momento d’oro grazie a un boom economico che ha provocato problemi di piena occupazione e un sistema fiscale che ha attirato a Varsavia e dintorni le migliori aziende straniere. L’assenza dell’euro e i giusti investimenti effettuati dal governo in settori chiave, come la formazione e l’istruzione, ...

