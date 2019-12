La necropoli dei bambini | in Sicilia scoperto cimitero di neonati risalente a 2700 anni fa

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quattro tombe risalenti al 688 a.C. ritrovate durante gli scavi per un cantiere della banda larga a Gela apre interessanti scenari su quello che è stato il primo insediamento greco in, della colonia Rodio-cretese. Finora le analisi degli archeologi hanno svelato la presenza di un bambino di un anno in un vaso di terracotta e in posizione rcchiata. Durante delle normali operazioni di scavo per la realizzazione della banda larga, ecco spuntare i resti di antiche tombe. L’hanno già ribattezzata la “dei” o il “dei bimbi” quella scoperta lo scorso 17 dicembre in, più precisamente a Gela, nel quartiere “Borgo”. Lo scavo di “Open Fiber” si stava tenendo in via Di Bartolo. Ma la connessione super veloce al momento deve attendere e cedere il passo a un clamoroso ritrovamento. Secondo gli ...

