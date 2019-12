La miglior medicina per curare la modernità è la buona architettura

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Margherita Enrico Gli architetti: «Il malessere di oggi è legato alla mancanza di connessione con la natura» La bellezza aiuta a pensare in grande. Sono tra i cosiddetti architetti illuminati. Ogni loro progetto contiene un'idea energica ed inequivocabile che nasce sempre dall'interesse per il mondo esterno, l'attitudine alla conoscenza e la connessione con la natura. I gemelli Gianluigi e Marco Giammetta architetti romani, 54 anni, sono i fondatori della società di progettazione integrata Giammetta Architet'srl. A breve uscirà il loro primo libro monografico «Punto G» che è il punto di vista dei Giammetta, ma anche il riferimento al punto del massimo piacere come dovrebbe essere l'. «L'uomo è la misura di tutte le cose, la sua universalità vive nel dettaglio, perciò anche inla scala umana è fondamentale», spiega Marco Giammetta «e perché ciò possa ...

opissochiara1 : RT @GanzoSwan: Prima di ogni cosa, regalate ai vostri pazienti un sorriso... Sarà la miglior medicina per iniziare... Ne vedo troppo pochi… - Takuz__ : Secondo me la miglior medicina che ti fa guarire subito è il cianuro ?????????? - BLACKRAIN81170 : Le critiche per diffamare e screditare hanno valore pari a 0 Le critiche costruttive invece quelle per il bene… -