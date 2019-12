La mamma | i suoi cuccioli e il trattore

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Questa è la storia di unae deipiccoli. A Puerto Rico, in spagna, un contadino si recava, come tutti i giorni, a lavoro nel suo campo. Quel giorno però era differente rispetto a tutti gli altri perché c’era qualcosa di speciale che lo attendeva. Appena arrivato nel campo iniziò subito a lavorare, dopo un pò sentì dei versi, tipo lamento, provenire da sotto il. Quando all’improvviso si accorse che sotto ilc’era una bellissima cagnolona e i. Probabilmente la povera cagnetta aveva partorito direttamente lì e non si era più spostata, il contadino provò a prendere iper metterli in salvo ma appena provava a sfiorarli lasi innervosiva, li proteggeva perché aveva paura che gli si poteva fare del male. Dopo un pò il ...

Giova_Angelucci : RT @Tarchezio: Ieri .. Santa Messa #VetusOrdo Una bimba dietro me vede il sacerdote aprire il Tabernacolo. 'Mamma ... ma li c'è Gesù' esc… - giobandnere : RT @Tarchezio: Ieri .. Santa Messa #VetusOrdo Una bimba dietro me vede il sacerdote aprire il Tabernacolo. 'Mamma ... ma li c'è Gesù' esc… - Archeologa : RT @Lound_scape: 'Riesci a sentirlo il vento, Padre?Ricordi quello che diceva la mamma del vento? Quando c’è una tormenta e sei in piedi di… -