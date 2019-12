La maglia come strumento di marketing | i piani della Lega Pro

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Pro piano strategico– È stato presentato al Direttivo da Paolo Carito, responsabile sviluppo strategico,e commercialePro, il piano di sviluppo strategicoe commercialePro 2019-2022. Il piano si focalizza su tre pilastri: identità, posizionamento del brand, sostenibilità economica e ha al suo interno accordi di partnership … L'articolo Ladi, iPro

juventusfc : LEGEND & LEGEND ???? @gianluigibuffon raggiunge oggi @delpieroale come giocatore più presente nella storia della… - OptaPaolo : 478 - Gianluigi Buffon raggiunge oggi Alessandro Del Piero come giocatore più presente nella storia della Serie A a… - giroditalia : How will be the next Maglia Rosa of the #Giro d’Italia? Stay Tuned | Come sarà la prossima Maglia Rosa del #Giro d’… -