La lunga ascesa degli evangelici a Cuba (Di venerdì 20 dicembre 2019) A Cuba la religione potrebbe riuscire laddove non hanno avuto successo l’embargo, le operazioni ibride ed anche i tentativi militari, come il celebre sbarco nella baia dei porci: ossia rovesciare il comunismo. Non sarà, però, il cattolicesimo a guidare il cambiamento rivoluzionario, quanto l’evangelicalismo che, lentamente, sta conquistando interi strati della società e, a parte l’interesse nelle battaglie culturali, è anche caratterizzato da un elemento: l’ostilità verso il regime rivoluzionario. I numeri di un mutamento silenzioso L’America latina ha cessato di essere il “continente cattolicissimo” per eccellenza da almeno un ventennio e, anzi, si appresta a diventare a maggioranza protestante nei prossimi decenni. La de-cattolicizzazione è già una realtà in Honduras, Guatemala, Cile e Paraguay, e sta procedendo a ritmi serrati soprattutto in ...

