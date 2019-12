La lezione di Palermo sull' invalicabile muro della burocrazia

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sbloccare 645 milioni per 45 cantieri non è cosa da poco in Italia. Soprattutto se avviene in Sicilia (stereotipi a parte) e all’interno di quel complesso normativo e funzionale che sono le Autorità portuali. Gli scali in questione sono quelli di, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle. Il principale attore di questo miracolo si chiama Pasqualino Monti che del Sistema portualeSicilia Occidentale è il presidente. I fatti e i numeri sono stati snocciolati davanti a una qualificata e numerosa platea di addetti ai lavori – imprenditori, professionisti, amministratori locali – e alla presenza dei rappresentanti di due tra le più importanti compagnie crocieristiche al mondo che nell’occasione hanno anche firmato un accordo per la gestione dell’apposito terminal. Circostanza che solo qualche mese fa poteva essere relegata nel libro dei sogni. Così facendoe la ...

