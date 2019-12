La Lega fuori dal governo fa risparmiare sette miliardi di euro (Di venerdì 20 dicembre 2019) Da quando la Lega non è più al governo c’è un risparmio pari a quasi 7 miliardi di euro. A sottolinearlo è stato proprio il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che durante l’audizione in Commissione Bilancio alla Camera ha dichiarato: “Il risparmio di spesa di interessi del 2020 è stimato in 6,7 miliardi”, vista appunto la riduzione della spesa che lo Stato dovrà pagare di interessi sul debito. sette miliardi di risparmio senza la Lega al governo L’affermazione di Gualtieri non è stata accolta bene dal Presidente della Commissione Claudio Borghi, il quale sostiene che il risparmio possa essere al limite di 1,9 miliardi di euro. Ne è scaturita una discussione, finita con la richiesta del leghista Borghi a Gualtieri di portare più rispetto. La questione riguarda direttamente la spesa dello Stato per pagare gli interessi sul debito. Come si legge ...

