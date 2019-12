La gente da cui vengo non parla come la gente tra cui vivo

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Lada cuinonlatra cuiI discorsi da autobus di Nanni Moretti li sentiamo in qualsiasi bar sport, nei discorsi dei tassisti o delle persone anziane; l’osannare Adolf o Benito, sparare frasi roboanti in un mix che butta dentro neri, donne, gay, zingari, politici e comunisti. Li sento fare più o meno da tutta la vita, prima in periferia della provincia, in quartieri che te li raccomando, dove la poca o nessuna istruzione si mescola a birrette annacquate nei bar dei cinesi, le “maledette slot” e qualche traffico illecito che di solito abbraccia la triade ricettazione, spaccio e truffa ai danni dello Stato. Quartiere Altobello, Mestre Nave 1, Mestre Negli anni ’90 c’erano dentro anche i meridionali, adesso a quanto pare il problema s’è risolto. Li sentivo in falegnameria, o quando serai tavoli, quando lucidavo scaffali in farmacia. Anche ...

