La Gazzetta: quando il gol arriva dalla panchina, media record per la Serie A (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Il viola Vlahovic, il laziale Caicedo e il sampdoriano Gabbiadini”, e poi Pazzini, Verre e Stepinski, ma anche Spalek, Mkhitaryan e Pussetto: 9 gol dalla panchina. “record stagionale e in ogni caso risultato di punta negli ultimi 25 anni”. La curiosità statistica della Gazzetta dello Sport segna un punto nella gestione della partita in corso: chi entra, molto spesso segna e decide le partite. “Tornando indietro sino al 1994 – scrive il quotidiano – va sottolineato che in sole due occasioni la Serie A ha visto 10 marcature dei panchinari: sia alla trentottesima del torneo 2006-2007 che al debutto del torneo 2016-2017. Ci sono dei veri e propri specialisti del ramo: “in Serie A il migliore è sicuramente il pallone d’oro George Weah, capace di andare a segno 5 volte su 6 partite. Ibrahimovic è stato meno efficace con 5 centri ma in 16 ...

