La foto di Belen Rodriguez in versione natalizia manda in visibilio i fan

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019)in versiona: lacheini fan “Avete finito di incartare i regali di Natale??? Io mi sono portata avanti!!!”: è la didascalia dellain cuisi mostra inai suoi fan, i quali sono andati letteralmente in. La showgirl argentina, infatti, ha realizzato uno shooting in cui è ritratta con un velo rosso, che lascia poco spazio all’immaginazione. Laè stata molto apprezzata dai fan della showgirl argentina, che in breve tempo hanno inondato i profili social delladi like e commenti. La conduttrice di Tu Sì Que Vales, dunque, ha voluto fare uno speciale regalo di Natale a tutti i suoi follower con un’istantanea mozzafiato. Il regalo per suo marito, il ballerino e presentatore Stefano De Martino, invece, potrebbe essere l’arrivo di un nuovo figlio. In una ...

infoitcultura : Belen si incarta come un regalo, ma si vede tutto – FOTO - giuuk : Belen Rodriguez: la foto di Natale lascia tutti senza parole - MassiSilver : @davidebassani @emanuele2punto0 @Sirio60784903 Se vuoi postare una foto sexy fallo ma tutte queste scuse di certi a… -