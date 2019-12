La doppia morale dell' attivista Lgbt | difende Carola e odiatori di Salvini

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Cathy La Torreha ricevuto da Sea Watch il mandato direRackete dall'odio sessista online. Ma non considera il dito medio conun Mentre sul web spopola la fotoa pasionaria ragazza intenta a mandare a quel paese chissà chi con un dormiente leadera Lega alle spalle, i commentatori si dividono sul tema caldoa giornata: quel “ditino” è un insulto, oppure no? Va catalogato tra gli atti di “odio” o tra i gesti “eroici”? Se fosse stato a parti inverse, non ci sarebbe stato alcun dubbio. Ovvio. Ma in questo caso è del Capitano che stiamo parlando, dunque non son pochi quelli che difendono il (poco) coraggioso gestoa fanciulla. Sulla coerenza degli internauti non metteremmo mai la mano sul fuoco. Ma dalla madrinaa campagna “Odiare ti costa” ci si aspetterebbe una presa di posizione netta: “L’odio è odio”, sempre. ...

