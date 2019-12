La crisi finanziaria ha favorito le mafie | dice Gratteri

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Ladegli ultimi 12 anni non ha fatto che creare un vantaggio competitivo per le. Perché una organizzazione come la 'ndrangheta, che non ha il problema di arricchirsi ma di giustificare i capitali, sfrutta le difficoltà economiche delle imprese per riciclare e impadronirsi di ampie fette del mercato”. Così in un'intervista al Sole 24 Ore il procuratore capo di Catanzaro Nicola, magistrato di grande esperienza nella lotta alla criminalità organizzata, tira le somme dell'operazione avviata ieri con 334 arresti avvenuta in Calabria. Secondo“negli ultimi 20 anni c'è stato un processo di accelerazione che ha provocato un forte abbassamento della morale etica nel mondo occidentale e in particolare in Italia, tanto più che nel nostro paese “insiste unada almeno 12, che inevitabilmente crea un vantaggio per le”. Il motivo, secondo il ...

