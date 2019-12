La Confessione Nove | Simona Ventura a Peter Gomez | “Fabrizio Corona? E’ stato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Avevo una paura pazzesca, facevo la bonifica in casa. Fabriziodiabolico, ma non èintelligente perché, se come era diabolico, fosseanche intelligente, noi eravamo morti“. E’ lapidaria la risposta che, ospite della seconda puntata de ‘La’, in onda suvenerdì 20 dicembre alle 22.45, dà al conduttoresull’ex re dei paparazzi che, come ricorda il conduttore “ora sta attraversando un periodo umanamente difficile” perché il Tribunale di Sorveglianza gli ha concesso, il 7 dicembre scorso, di uscire dal carcere di San Vittore per scontare la sua pena residua, fino al marzo del 2024, in un istituto sanitario vicino a Monza a causa “del patologico progredire di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi“. Il ...

