La Confessione (Nove), Casini a Gomez: “Andreotti e la mafia? E’ stato assolto”. “Prescritto, le leggo la sentenza” (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Se lei ritiene che la politica sia stata un pranzo di gala, non è così. Questi sono i fatti, il resto sono chiacchiere“. Un esempio? La vita di Giulio Andreotti. Per l’ex leader dell’Udc Pier Ferdinando Casini, ospite della seconda puntata de ‘La Confessione’ di Peter Gomez, in onda su Nove venerdì 20 dicembre alle 22.45, le vicissitudini dell’ex sette volte presidente del Consiglio dimostrano che “la politica non è fatta di anime candide“. Il direttore de ilfattoquotidiano.it ripercorre la posizione che Casini, allora presidente della Camera nel governo Berlusconi II, tenne nel 2004 quando arrivò la famosa sentenza per il processo di mafia. “Lei disse: ‘E’ stato assolutamente improprio tutto quello che c’è stato nei suoi confronti, a volte addirittura persecutorio‘ – gli ricorda il giornalista ...

