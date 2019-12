La confessione di Rivera: “Ecco cosa accadde al gol della Germania. Mazzola? Un’assurdità…” (Di venerdì 20 dicembre 2019) L’ex golden boy e campione del Milan, Gianni Rivera, si è raccontato a ‘I Lunatici’, su Rai Radio 2, tra retroscena del passato e possibilità del presente. Ecco alcuni passaggi dell’intervista. “Continuo ad avere una attività legata alla Federazione Calcio Italiana. Sto aspettando di capire come funziona questo famoso club Italia di cui faccio parte. Poi ho preso il patentino da allenatore professionista, magari prima o poi qualche società a forza di cambiare allenatore proverà a prendere uno che non l’ha mai fatto. Però credo di capirne qualcosa. Il pallone d’oro? L’ho vinto cinquant’anni fa. Fui molto felice. Avevamo vinto parecchio come Milan, avevamo vinto la Coppa Campioni, la Coppa Intercontinentale, voleva dire essere in grado di raggiungere quell’obiettivo. Sarebbe stato giusto dividere il pallone d’oro in ...

