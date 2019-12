La Cina censura il discorso sulla detenzione degli uiguri durante il dibattito dem sulla Cnn (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nessun dibattito sulla persecuzione degli uiguri in Cina. Pechino ha censurato il confronto tv tra i democratici in corsa per le presidenziali Usa del 2020, interrompendo la trasmissione durante una domanda sui campi di “rieducazione” nello Xinjiang. A segnalare il fatto è stato il giornalista della Cnn, corrispondente da Pechino, Will Ripley, che su Twitter ha condiviso un’immagine dello schermo del suo televisore oscurato. CNN live feed of Democratic presidential debate goes to black in Beijing. Candidates were asked about China’s human rights record & the mass detention of Muslim minorities in Xinjiang. #PresidentialDebate pic.twitter.com/DSQ9QRu5zA— Will Ripley (@willripleyCNN) December 20, 2019 «Ai candidati era stato chiesto dei diritti umani in Cina e delle detenzioni di massa delle minoranze musulmane nello Xinjiang» quando è sparito il ...

