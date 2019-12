La censura cinese non si accorge del bacio gay in Star Wars I critici cinematografici

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilgay presente nel nuovo capitolo della saga “infinita” diha resistito alla. Destino diverso è toccato a Brokeback Mountain interpretati dal compianto Heath Ledger e Jake Gillenhaal, e a Guadagnino con Chiamami col tuo nome: in entrambi i casi la Cina aveva deciso di non distribuire le pellicole perché a trama gay. Come non bastasse, i censori hanno anche preteso che più di 10 minuti del film vincitore di 4 Oscar Bohemian Rhapsody fossero tagliati e hanno permesso soltanto la distribuzione di una versione ridotta. Questa volta, invece, icinesi che hanno guardato: L’ascesa di Skywalker hanno accolto la scena tranquillamente, commentando che seppur non sia un momento chiave della trama del film, rappresenta pur sempre una vittoria per la comunità Lgbtq. Altri, tuttavia, hanno trovato il...

