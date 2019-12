La cannuccia che purifica l’acqua

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La mancanza di acqua potabile è un grave problema che attanaglia diversi paesi del mondo, dove le persone finiscono ancora vittima di liquidi nonti da batteri. Mettere in moto meccanismi in grado di disinfettaresu grande scala richiede tempo e risorse, così c’è chi punta sull’approccio opposto, affidarsi cioè a un piccolo contenitore capace di depurare il liquido dai germi. L’ha fatto Champs Industrial, azienda specializzata nella produzioni di sistemi per lazione delle acque, che ha lanciato Lumistraw, unariutilizzabile in grado di depurare in pochi istanti il liquido senza bisogno di ricorrere a filtri. Alla base del sistema c’è la tecnologia Lumiflo, che sfrutta una cella in teflon e la radiazione ultravioletta germicida per colpire il Dna di virus e bacilli e renderli innocui, eliminando il rischio infezione e bloccandone la ...

