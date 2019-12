La beneventana Giuliana Danzè emoziona ad All Togheter Now | è in semifinale VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Torna a farsi vedere in tv e lo fa lasciando tutti di stucco con la sua voce pulita e prepotente allo stesso tempo. Si tratta diche ieri sera ha stregato tutti con una doppia esibizione da urlo nel corso di AllNow, format britannico riproposto da Canale 5 per la seconda volta. Il talento beneventano, emerso durante “Ti lascio una canzone” e, passato anche per The Voice of Italy, ha strappato il pass per le sfide dopo quella che è stata definita da J-Ax “la più grande rimonta dall’inizio di All Together Now”, tanto da convincere in pochi all’inizio, complice qualche imperfezione da emozione, ma alla fine è riuscita a far alzare ben 92 persone, Iva Zanicchi esclusa. Complimenti da parte di Cristiano Malgioglio e Anna Tatangelo per una versione de “La voce del silenzio” da brividi. Le ...

