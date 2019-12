Klopp sfida Guardiola | «Voglio batterlo ed è normale»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019)e la: «Col Manchester City sta facendo cose incredibili.ed è, vince da tanto tempo» Intervistato da Sky, Jurgenall’interno delle sue dichiarazioni per la trasmissione “I Signori del Calcio” ha parlato dellaa Pepche si sta attualmente consumando in Premier League. Così il tecnico del Liverpool: «Quello che sta facendo col Manchester City è incredibile, mi piace il modo in cui giocano. Siamo diversi, le nostra squadre sono lo specchio del nostro modo di essere. Loro hanno la classe e noi siamo più aggressivi. Tra me e Pep non c’è rivalità se non sul campo, ci rispettiamo e combattiamo. Il fatto che, lui vince il campionato da tanti anni sia in Inghilterra sia in Germania». Leggi su Calcionews24.com

