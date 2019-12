Kim Kardashian accusata di razzismo per la sua blackface

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Piovono pesanti accuse su Kimdi aver posato per la cover del magazine 7Hollywood rendendo più scuro il suo volto di quanto sia in realtà. La regina di Instagram, infatti, è armena di origine e non può assolutamente avere la carnagione di una donna afroamericana, mentre nello scatto, con tanto di sexy tubino nero di Thierry Mugler e capelli cotonati stile anni Sessanta come le dive nere del soul e jazz dell’epoca, sembra proprio essere una donna di colore. Perchè mai l’abbia fatto al momento non è dato saperlo, certo che per una come lei, sposata anche con un afroamericano, il rapper Kanye West, si tratta di una grave caduta di stile che sconfina nele appropriazione culturale.Su di lei si sono abbattute impietose le accuse di '' per posare per la copertina della rivista. Gli afroamericani non dimenticano quando nel secolo scorso per rappresentare ...

Lilletta18 : @BarbieXanax io ancora oggi mi chiedo come una come Kim Kardashian possa essere una star non avendo alcun tipo di t… - BarbieXanax : Negli Stati Uniti Kim Kardashian é stata accusata di Blackface per aver fatto uno shooting a tema Elizabeth Taylor.… - tuuliosilva : @_ellcris Enzo Caroline, Valentina Caroline, Benardo Caroline, Kim Kardashian Caroline e Robson. -