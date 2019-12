Kalinic fischiato a Firenze: il ritorno in viola si allontana (Di venerdì 20 dicembre 2019) Accoglienza fredda per Kalinic che potrebbe tornare alla Fiorentina durante il calciomercato di gennaio: fischi per lui Non sarà facile riportare Nikola Kalinic a Firenze. Come riportato da Sky, durante la partita i tifosi della Fiorentina si sono espressi su un possibile ritorno del croato in viola. Tanti i fischi per l’attaccante giallorosso. Montella lo vorrebbe con se alla Fiorentina ma i tifosi viola però non sembrano troppo convinti dall’eventuale ritorno del croato sull’Arno, anzi. Leggi su Calcionews24.com

