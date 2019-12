Juventus | l’annuncio in diretta tv è clamoroso | “bianconeri in corsa per un grande

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nonostante la sconfitta contro la Lazio, la stagione dellacontinua ad essere molto importante. In Champions League la squadra di Maurizio Sarri ha disputato un fase a gironi molto importante che ha permesso un sorteggio agevole, i bianconeri affroteranno infatti il Lione in una sfida che non dovrebbe regalare sorprese. In campionato laha vinto sul campo della Sampdoria grazie alle prodezze di Cristiano Ronaldo e Dybala, in attesa della partita dell’Inter laallunga in classifica. Nel frattempo si avvicina sempre di più il mercato di gennaio, la dirigenza bianconera è comunque attenta per puntellare la squadra, si cerca sopratutto un centrocampista. Bomba intv nelle ultime ore, laavrebbe infatti contattato Arturo Vidal per il ritorno in bianconero. Il cileno è praticamente in rottura con il Barcellona, si sente ancora ...

