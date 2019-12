Justice League | Zack Snyder mostra Wonder Woman che decapita Steppenwolf nello Snyder Cut

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019)avrebbe anticipato una nuova svolta narrativa contenuta nella sua versione di, loCut, in cuiil villaincontinua ad alimentare l'hype per la sua versione dirivelando un concept art delloCut in cui. L'immagine delloCut in cui la testa del villain viene tagliata era già comparsa sui social media, ma adesso appare sempre più chiara l'intenzione del regista di avere quella sequenza nel film, cosa che non è accaduta con la versione diuscita in sala. Il movimento nato sui social per convincere Warner Bros. a distribuire loCut è ben vivo. Perfino le star Ben Affleck e Gal Gadot si sono ...

GamingToday4 : L'ultima presa in giro della Justice League di Zack Snyder è un riferimento intelligente al Santo Graal… - robedibatman : oggi sono usciti veramente un fottio di comics, molti dei quali parecchio belli, tra cui: batman #85 (piango) justi… - lefantomeIT : ROS è scritto da quello dietro la sceneggiatura di Batman vs Superman e Justice League @P_Betar #NeverForget -