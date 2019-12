Jorge Jesus | «Liverpool grande squadra | ma il Flamengo…» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il tecnico del Flamengo,, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale della Coppa del mondo per Club Domanie Flamengo si sfideranno per decretare chi salirà sul tetto del mondo. Il tecnico dei brasiliani,, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della finalissima del Mondiale per club. Le sue parole. «Capisco che per loro sia importante riportare la Premier League a casa dopo 30 anni ma non sarà questa partita ad influire sulla loro corsa verso la vittoria del campionato. Loro sono comunque la migliore squadre europea, gli resta da diventare solo la migliore al mondo» Leggi su Calcionews24.com

