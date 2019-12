Jessica Biel e Justin Timberlake, crisi rientrata dopo il tradimento? Le scuse del cantante (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ad appena un mese dal piccolo scandalo familiare del presunto tradimento, Justin Timberlake e Jessica Biel sembrano reciprocamente intenzionati a lasciarsi alle spalle quanto recentemente venuto a galla. L’attore e cantante, allora impegnato sul set del film Palmer, finì al centro di un piccolo scandalo in seguito ad alcune fotografie; in queste, Timberlake appariva in atteggiamenti intimi con la collega Alisha Wainwright. I due, mano nella mano, avrebbero passato una notte insieme a Los Angeles; quanto basta per mettere in crisi il rapporto di lui con la storica compagna. Vacanze di Natale insieme per Jessica Biel e Justin Timberlake: il cantante è riuscito a farsi perdonare il tradimento dello scorso mese Nelle settimane successive, sembra però che la volontà di Jessica Biel nel rimettere a posto le cose sia prevalsa sul rancore. Come confermato da una fonte vicina alla coppia a ...

