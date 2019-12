Italia | Mancini | «Balotelli può fare di più Florenzi una certezza»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il commissario tecnico della nazionalenaha fatto il punto: «Bernardeschi ecertezze.puòdi più» Robertoè presente a Riyad, dove domenica Juventus e Lazio si contenderanno la Supercoppana, per il Leadership Sport Forum. Il commissario tecnico ha fatto il punto sulla nazionale azzurra. «e Bernardeschi hanno sempre giocato bene, per me sono due certezze.è andato meglio, ma puòmolto di più. Ha delle possibilità come altri giocatori che sono venuti con noi». Leggi su Calcionews24.com

siamo_la_Roma : ?? #Euro2020 è ormai alle porte ? Il ct #Mancini starà già scegliendo chi portare ??E intanto parla anche di Alessand… - cn1926it : #Italia, #Mancini: “La speranza è vincere l’Europeo. Vogliamo un gran futuro” - PagineRomaniste : #Italia, #Mancini: 'Per noi #Florenzi è una certezza' #ASRoma -