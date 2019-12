Istat: sale fiducia consumatori-imprese

Migliora a dicembre il clima didi.Secondo i dati resi noti dall', l'indice dideiè aumentato dal 108,6 di novembre a 110,8.al top da luglio: l'indice è passato dal 99,2 del mese di novembre a 100.7. Il miglioramento è soltanto lieve per ciò che riguarda il settore manufatturiero (da 99,0 a 99,1), ma migliora decisamente per le costruzioni (da 137,1 a 140,1), per i servizi (da 99,7 a 102,2) e per il commercio al dettaglio (da 108,3 a 110,9).(Di venerdì 20 dicembre 2019)