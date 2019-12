Isola dei famosi | Viviana Bazzani e la colluttazione col clandestino | Vita

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un dramma nel passato di, ex concorrente dell'dei5. Come ricorda Dagospia, negli anni Novanta laera un'agente di Polizia e si trovò coinvolta in unacon un immigratodi origini albanesi: "Ricordo come se fosse ieri quella tragica e fre

pedro_cordob : RT @MiguelCalabria3: ” La Terra non l’abbiamo ereditato dai nostri padri, ma presa in prestito dai nostri figli”( saggezza dei Navajo). @… - infoitcultura : Ben Harper al Parco dei Suoni di Riola, unica data nell'Isola - - jiminscent : facciamo tutti una colletta per mandare jbflop su un’isola deserta insieme a wifey e a motorino braun + famiglia co… -