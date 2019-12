Iron Man 3 è un film di Natale | lo ha deciso Marvel!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Man 3 è undi, Marvel ha perfino pubblicato un saggio per ribadire come l'avventura di Tony Stark sia pervasa di spirito natalizio. Marvel è entrata in un dibattito con i fan, stabilendo cheMan 3 è undi. Lo studio ha preso una posizione su Twitter e ha perfino pubblicato un saggio su Marvel.com per fare chiarezza sulla questione. I fan hanno inoltre messo in evidenza il fatto che anche Disney+ ha inseritoMan 3 nella lista deidi. L'idea di inserire unnon specificamente natalizio tra idinon è nuova, da tempo si discute su titoli quali Batman - il ritorno o Trappola di cristallo. Adesso Marvel hadi prendere ...

