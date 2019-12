Inzaghi | “Ho ancora qualche dubbio | non molleremo un centimetro”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Consueta conferenza stampa pre-partita per Filippo. L’allenatore giallorosso ha presentato il match in programma domani pomeriggio con il Frosinone al Ciro Vigorito. Di seguito le sue dichiarazioni: Verso il match – “Abbiamo ventiquattro giocatori a disposizione, siamo felici di questo. Ho l’imbarazzo della scelta e questo penso possa essere un grande vantaggio. Giocheremo contro una squadra che ha valori importanti, ha la rosa che lo scorso anno ha fatto la serie A. Abbiamo la fortuna di giocarla con un buon margine, godiamoci questa giornata. Ci vorrà il miglior Benevento per battere il Frosinone, vincendo potremmo allungare, sarebbe un bel biglietto da visita per il girone di ritorno. C’è bisogno di preparare poco questa sfida, so che i ragazzi la giocheranno al ...

