Into the Breach | l' ispirato gioco tattico a base di mech dà il via ai 12 giorni di giochi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Epic Games Store ha un sacco di prelibatezze gratuite in serbo per i giocatori durante le vacanze natalizie, che iniziano con uno dei miglioritattici in circolazione. Potete andare subito sullo store e richiedere la vostra copia gratuita dithe, ila turni adidei creatori di FTL. Quindi assicuratevi di tornare su Epic Games Store per altri 11gratuiti ogni giorno fino al 1 gennaio.A differenza della solita selezione digratuiti su EGS, ognuna di queste scelte sarà disponibile solo per 24 ore prima di essere sostituita dalsuccessivo. E non sappiamo che cosa Epic offrirà in seguito.Leggi altro...

