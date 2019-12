Intesa Sanpaolo Nexi: ingresso di capitale della banca, l’operazione (Di venerdì 20 dicembre 2019) Intesa Sanpaolo Nexi: ingresso di capitale della banca, l’operazione Intesa Sanpaolo ha comprato il 9,9% di Nexi: firmato un accordo di partnership sui sistemi di pagamento elettronici del valore di un miliardo di euro. Intesa Sanpaolo: operazione da un miliardo di euro Intesa Sanpaolo rileverà il 9,9% – più o meno 653 milioni di euro in azioni – della società di pagamenti digitali Nexi: la banca guidata da Carlo Messina entra nel capitale con l’ex Cartasì di Paolo Bertoluzzo in virtù di un accordo strategico di lungo periodo, avrà una durata di 25 anni, cioè fino al 2044. Bonus bebè, asilo, allattamento 2020: ecco la guida alla manovra economica Parallelamente, Intesa ha ceduto a Nexi per un miliardo di euro – cifra che verrà versata a una controllata – il ramo del “merchant acquiring”, ossia quello relativo ai contratti con circa 180mila esercenti (più ...

Leggi la notizia su termometropolitico

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Intesa Sanpaolo