Intervegono per sedare lite familiare e trovano pistola: 37enne in manette (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Vittorino Romano hanno arrestato un 37enne di Tivoli con le accuse di detenzione illegale di armi clandestine e di munizioni. A seguito di una chiamata giunta al 112 per una lite in famiglia, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione, in localita’ Corcolle, dove l’uomo vive con la moglie, 34enne romana. Calmata la lite, scoppiata per futili motivi, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione rinvenendo, occultata sotto un contenitore in cemento, una pistola marca “Rohm rg 10” calibro 22 e 100 cartucce. La pistola e le munizioni, detenute illegalmente, sono state sequestrate, mentre l’uomo e’ stato arrestato e portato in carcere a “Regina Coeli”, come disposto dall’Autorita’ Giudiziaria competente. La pistola sara’ sottoposta ad accertamenti da parte ...

