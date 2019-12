Inter-Genoa: formazioni, diretta tv, streaming e dove vederla (Di venerdì 20 dicembre 2019) Inter-Genoa: formazioni, diretta tv, streaming e dove vederla Inter-Genoa è un match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per sabato 21 dicembre alle ore 18.00, stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. L’Inter non vince da 3 partite (tra campionato e Champions League); è troppo presto per parlare di crisi ma i tifosi nerazzurri già tremano: i ricordi del consueto crollo verticale durante la stagione invernale cominciano a riaffiorare. Raggiunti dalla Juventus in vetta alla classifica, gli uomini di Conte non possono permettersi quello che sarebbe il quarto passo falso di fila. L’avversario dell’Inter sarà un Genoa alla ricerca disperata di punti dopo la pesantissima sconfitta nel derby contro la Samp: Thiago Motta, eroe del triplete ed autentico idolo dei tifosi dell’Inter, proverà a fare lo ...

