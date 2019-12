Insulti razzisti | a Sondrio i funerali della piccola Mistura | i genitori hanno sporto

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si tengono questa mattina anella chiesa di San Rocco iAlimi, la bimba di cinque mesi la cui tragica morte ha fatto discutere per glirivolti da alcune persone presenti al pronto soccorso alla madre, che urlava per il dolore. Il compagnodonna e papàbimba, un 40enneCosta d'Avorio, ha presentato denuncia ai carabinieri. La Procura divaluta ora la possibilità di aprire un fascicolo contro ignoti per diffamazione aggravata dall'odio razziale.

matteorenzi : Una madre nigeriana urla straziata dalla morte della figlia. In risposta riceve insulti razzisti. Spero che riscopr… - AnnaAscani : Insulti e battute razziste ad una #donna che ha appena perso la sua bambina. Non ci si vergogna più di essere razzi… - serracchiani : Sono addolorata per la morte della bimba di Sondrio, per lo strazio di una madre. Un dolore più acuto per la vergog… -