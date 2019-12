Innovazione e ricerca | così Graded guarda al futuro

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quartier generale a Napoli e attenzione costante ai nuovi mercati. E’ la fotografia diSpa, azienda partenopea che opera da oltre 60 anni nel mercato della progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti tecnologici e di produzione di energia ad alta efficienza, da fonti tradizionali e rinnovabili. La società, gestita in seconda generazione da Vito Grassi, presidente dell’Unione Industriali di Napoli e di Confindustria Campania, e dal fratello Federico, dal 2005 è una “Energy Saving Company” (Esco), riconosciuta e accreditata secondo i più moderni standard di riferimento che opera sia in Italia che all’estero (Romania ed Emirati Arabi). Nel 2006 laha dato via al suo spin-off di maggior successo: la “Grastim jv”, una realtà in cui operano 25 ingegneri “cresciuti” professionalmente nei cantieri napoletani e che oggi vendono efficienza energetica in tutto ...

