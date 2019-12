Inizia l’era del braccio di ferro fra Regno Unito e Scozia

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) (foto: Neil Hanna/Getty Images) Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese e leader del partito indipendentista scozzese (Snp), fa sul serio e parte all’attacco, chiedendo a Londra un nuovo referendum sull’indipendenza della. Il divorzio in questo caso è però dal, con l’obiettivo di restare nell’Unione europea. E proprio mentre a Westminster il parlamento era in attesa di conoscere il programma del nuovo governo tramite le parole della Regina Elisabetta II, la first minister ha annunciato di aver scritto formalmente al primo ministro Boris Johnson per chiedere un secondo referendum. BoJo, da parte sua, è netto: la priorità non è “sgretolare il”. Ma andiamo con ordine. Il Right to choose Sturgeon si fa forte del risultato del suo partito che alle ultime elezioni politiche del 12 dicembre ha vinto ben 47 dei 59 seggi disponibili nella regione. Un ...

