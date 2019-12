“Incinta”. Belen Rodriguez, dopo quello che si è visto il gossip si scatena. E rimbalza la ‘foto-prova’ (Di venerdì 20 dicembre 2019) Belen Rodriguez è incinta? La bella argentina posta una foto su Instagram e spunta un pancino sospetto. La showgirl e conduttrice è tornata dalla scorsa estate insieme al suo ex marito Stefano De Martino e, da quel momento, i rumors su una presunta gravidanza non si sono mai fermati. L’ultima foto che l’argentina ha postato, però, ha fatto sospettare tanti follower: Belen Rodriguez è di profilo, ha il capo e il corpo coperti da un velo rosso e sull’addome ha un gonfiore sospetto. Belen in genere non ha un filo di pancia e quel rigonfiamento viene subito notato dai follower che subito commentano: “Pancino sospetto” e anche “Bebè in arrivo?”. Insomma, quella strana pancia di Belen non passa inosservata. “Avete finito di incartare i regali di Natale??? Io mi sono portata avanti!!! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f9da-1f3fc.png" alt="

