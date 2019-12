Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – A causa di un, le cui cause sono in corso di accertamento, è provvisoriamentealla, ubicata al km 8,700700 “Reggia di Caserta”. La circolazione è deviata sul posto, con uscite obbligatorie a Casagiove ed a Caserta Ospedale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestioneviabilità e per il ripristinonormale circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo700:alla“ParcoReggia” proviene da Anteprima24.it.

zerocalcare : C'è un incidente sulla tiburtina. All'inizio pensavamo di stare in fila, di tornare dai nostri cari magari un po' i… - anteprima24 : ** #Incidente sulla strada statale 700: chiusa al transito la galleria 'Parco della Reggia' **… - muoversintoscan : ??? In #A1 in direzione Roma per incidente ci sono 6 km di coda tra #Firenze Sud e #Incisa-#Reggello e 3 km di coda… -