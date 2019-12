Incendio in un ristorante | famiglie evacuate

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Momenti di grande paura nella notte tra giovedì 19 dicembre e venerdì 20 dicembre a Nago a causa di un vastodivampato in un. Erano circa le 3 di notte quando le fiamme hanno avvolto il locale, fortunatamente chiuso in quel momento. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno comunque valutato l’evacuazione della palazzina nella quale sorge il locale, occupata da alcuni appartamenti: due leche hanno dovuto lasciare il proprio appartamento in via precauzionale.in unMomenti di grande paura a Nago, in Trentino Alto Adige, dove untex mex è stato avvolto dalle fiamme nella notte tra giovedì e venerdì. Il locale era chiuso quando all’improvviso, per cause ancora in via di chiarimento, è scoppiato l’. I residenti dello stesso palazzo sono stati evacuati e sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Sono ...

