“In nome del padre” | il libro di Amatucci sarà presentato oggi a Torre Annunziata

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Un uomo e una donna, uniti dalla provvidenza, ricevono l’incarico di sventare un attentato terroristico nella capitale inglese, destinato poi a deflagrare i propri terribili effetti nello scenario degli Champs Élysées. Un’avventura che corre veloce tra Napoli, Londra e Parigi, sino allo scontro finale in cima al grande Arco della Fraternità. Un thriller avvincente quello di Massimiliano, “Indel, 252 pagine, 15 euro, edito da Kairòs Edizioni, che si presenterà venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 18,30 alla libreria Libertà in Corso Vittorio Emanuele III n. 417 a(Na). Insieme all’autore ne discuteranno Andrea Palmieri e Francesco Alessandrella. La missione interiore del personaggio principale è quella di salvaguardare se stesso e i propri valori. Mentre ...

