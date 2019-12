In arrivo una rotonda fra Saronno e Origgio, davanti al Buena Vista (Di venerdì 20 dicembre 2019) In arrivo una rotonda fra Origgio e Saronno, all’altezza del locale Buena Vista. La realizzazione dell’opera, programmata dal sindaco origgese Mario Ceriani e inserita nel bilancio comunale, è connessa alla realizzazione di un Piano commerciale in via Sampietro: il lottizzante la costruirebbe a scomputo oneri. Il Comune, in pratica, gli ha chiesto come contropartita per l’autorizzazione quest’opera pubblica, reputata di grande utilità nella pericolosa intersezione fra la via Per Saronno e la via Sampietro. Notevole, infatti, il rischio di incidenti per chi proviene da Saronno: svoltando in via Sampietro, verso la città degli amaretti, rischia frontali con chi arriva dal senso opposto di marcia. su Il Notiziario.

Leggi la notizia su ilnotiziario

