Ilary Blasi presenta il suo gatto: Donna Paola vale 3000 euro (Di venerdì 20 dicembre 2019) Si chiama Donna Paola ed è l’amico peloso della famiglia Totti: a presentarlo per la prima volta tramite social ci ha pensato Ilary Blasi, che ha ricevuto critiche sia per l’aspetto del fidato felino sia per quello del suo costo. Ilary Blasi: il gatto Sui social Ilary Blasi ha mostrato per la prima volta il suo gatto: è un Canadian Sphynx dal valore di 3000 euro, e la showgirl lo ha chiamato Donna Paola. Gli Sphynx vengono chiamati “gatti nudi” perché non hanno neanche un pelo sul proprio corpo, e necessitano di cure particolari perché sono animali molto delicati (ad esempio soffrono i raggi del sole). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@IlaryBlasi) in data: 8 Dic 2019 alle ore 9:19 PST La conduttrice si è mostrata mentre coccolava il felino, ma sui social non tutti hanno dimostrato di apprezzare l’animale: “Sembra un topo”, ha scritto ...

