Ilary Blasi e Francesco Totti | la bellissima sorpresa a pochi giorni dal Natale E la

(Di venerdì 20 dicembre 2019)si dedica alla famiglia in questo periodo. Presentato Eurogames con Alvin, la conduttrice non si è più vista molto in tv e dopo l’addio a Le Iene e al ‘suo’ Grande Fratello Vip (che torna a gennaio con Alfonso Signorini alla guida) ha spiegato in una lunga intervista rilasciata alla rivista F: “Oggi quando guardo il programma mi fa effetto vedere lo studio dove sono cresciuta, però, a volte, bisogna avere il coraggio di prendere decisioni per smuovere le cose”. Quindi la rivelazione che non piacerà a chi ama la bellanei panni di conduttrice: “Mi piace l’idea di mettermi in gioco. Certo non potrò farlo per sempre, così come non so se continuerò a fare questo lavoro. Il marito non lo cambio ma tutto il resto sì”. Dunque dirà addio alla tv? (Continua dopo la foto) Anche ‘Casa’, la fiction che sembrava stesse per arrivare a breve è ancora un punto interrogativo: ...

