Il summit islamico di Kuala Lumpur: Pakistan e Arabia Saudita grandi assenti (Di venerdì 20 dicembre 2019) Si sono dati appuntamento nella capitale malesiana Kuala Lumpur i leader dei più grandi paesi islamici del mondo. A presiedere il meeting, il primo ministro malese Mahathir Mohamad: almeno 250 rappresentanti stranieri provenienti da 52 paesi e 150 delegati malesi inclusi funzionari governativi, studiosi e leader di vari settori non governativi. Presenze illustri come il presidente iraniano Hassan Rouhani e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In cima alla to do list dell’Internazionale islamica la lotta all’islamofobia e alla povertà che attanaglia numerosi paesi a maggioranza islamica, soprattutto in Africa. “Stiamo tentando di iniziare in piccolo e se queste idee, proposte e soluzioni sono accettabili e si sono dimostrate realizzabili, speriamo di prenderle in considerazione su una piattaforma più ampia”: così il leader malese ha salutato i suoi ospiti dando l’avvio ...

