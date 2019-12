Il sistema previdenziale europeo è al collasso

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quando venne introdotto per la prima volta in Europa, ilpubblico serviva per garantire il sostentamento delle persone quando non sarebbero più state in grado di lavorare per il giungere della vecchiaia o dei problemi di salute. Stimando una speranza di vita di circa 15 anni sotto la tutela economica dello Stato e con una costante crescita demografica, ilera perfettamente in grado di sorreggersi. Negli ultimi cinquant’anni le cose però sono notevolmente cambiate. La speranza di vita media si è allungata e la crescita demografica è scesa persino in territorio negativo, minando le basi sulle quali era stato fondato il. L’evidenza della tesi si riscontra nelle modifiche apportate alpensionistico negli ultimi anni dai grandi Paesi europei, come nel recente caso della Francia di Emmanuel Macron. L’aumento delle ...

aamaurelius : La deflazione salariale (e la sempre maggior concorrenza) colpisce anche quelli che fan l’elemosina. Ma per Tito B… - paolorm2012 : RT @PuntoeacapoTwit: #Inpgi, uno studio sul sistema previdenziale privatizzato. Così miopie e connivenze hanno semidistrutto l'istituto di… - MarcoCantamessa : @MarraGia Sicuro? Quel tesoretto previdenziale non sono “soldi suoi”: è solo un valore di riferimento per calcolare… -