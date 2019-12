IL SEGRETO, anticipazioni puntata di sabato 21 e lunedì 23 dicembre 2019 (Di venerdì 20 dicembre 2019) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 21 e lunedì 23 dicembre 2019: Raimundo chiede scusa a Fernando per aver sospettato e dubitato di lui… Lola cerca il perdono di Prudencio per averlo ingannato, ma gli assicura che lo ama… Per proteggere Elsa, Isaac vuole raggranellare i soldi necessari per aiutare Antolina a scappare via da Puente Viejo. Matias si offre di accompagnarlo. Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL SEGRETO, anticipazioni puntata di sabato 21 e lunedì 23 dicembre 2019 su Tv Soap.

Leggi la notizia su tvsoap

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SEGRETO anticipazioni