Il regalo del Municipio 8 | buono spesa alle famiglie in difficoltà

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il mese di Dicembre dovrebbe essere un periodo di gioia, anche per le persone che non godono di una situazione economica positiva. Per questo il8 di Milano ha deciso di regalare per Natale unda 50€ a tutte lein8, ilper leinPalazzo Marino ha selezionato trecento nuclei familiari, che verranno poi segnalati al Consiglio del, che potranno recarsi nei supermercati Coop – marchio che ha finanziato l’iniziativa – per usufruire della carta regalata. Le consegne sono già iniziate e proseguiranno nei prossimi giorni. Ha voluto spiegare meglio l’iniziativa il presidente delSimone Zambelli, attraverso un post su Facebook. “Non è elemosina, ma un gesto concreto per aiutare materialmente la vita i persone che attraversano un momento di”. Con queste ...

